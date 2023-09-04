СМИ: Ким Чен Ын собирается встретиться с Путиным во Владивостоке

Председатель Государственного совета КНДР, генеральный секретарь ЦК Трудовой партии Кореи Ким Чен Ын планирует посетит Россию для встречи с Владимиром Путиным в сентябре на форуме ВЭФ во Владивостоке, – сообщает в понедельник, 4 сентября, издание The New York Times.

Со ссылкой на источники из числа чиновников США и их союзников издание пишет: «Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын планирует отправиться в Россию в этом месяце, чтобы встретиться с президентом Владимиром Путиным для обсуждения возможности поставок России большего количества оружия. …Основной темой переговоров Владимира Путина и Ким Чен Ына станет отправка России артиллерийских снарядов и противотанковых ракет. В свою очередь, Ким Чен Ын хотел бы, чтобы Россия предоставила Северной Корее передовые технологии для производства и строительства спутников и атомных подводных лодок».

«Ким Чен Ын на бронированном поезде прибудет во Владивосток, где встретится с Путиным. Кроме того, он планирует принять участие в Восточном экономическом форуме, который в 2023 году пройдет с 10 по 13 сентября», – говорится в заметке The New York Times.

Следует отметить, что в Кремле о подготовке подобного визита ничего не сообщали.

Вашингтон, Иван Бабурин

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