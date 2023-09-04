Предприниматели получат господдержку в случае найма ветеранов СВО

Группа сенаторов и депутат Госдумы Владимир Самокиш разработали и внесли на рассмотрение в Нижнюю палату российского парламента законопроект, позволяющий оказывать господдержку предпринимателям, принимающим на работу ветеранов СВО.

В документе, размещенном в базе данных Госдумы, говорится, что «законопроект разработан с целью совершенствования системы мер, направленных на увеличение занятости и социализации лиц-участников СВО. … Законопроект предусматривает возможность оказания такой поддержки субъектам МСП, осуществляющим деятельность в сфере социального предпринимательства, и в случае обеспечения занятости лиц, проходивших военную службу в зоне СВО, а также ветеранов боевых действий на данной территории».

В пояснительной записке к документу также говорится: «Такой подход соответствует задачам социального предпринимательства – достижение общественно полезных целей, способствующих решению социальных проблем граждан и общества. Законопроект будет способствовать общему увеличению занятости, а, следовательно, увеличению поступлений в бюджет».

Москва, Иван Бабурин

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