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Вторник, 5 сентября 2023, 02:18 мск

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Большинство членов Палаты представителей готовы начать расследование в отношении Байдена

Фото: официальный сайт Сената США

Конгрессвумэн Марджори Тейлор Грин в понедельник, 4 сентября, заявила, что большинство членов палаты представителей США в рамках процедуры импичмента президенту США Джо Байдену готовы поддержать инициативу по началу расследования, – сообщают СМИ.

В социальной сети X (экс-Twitter) Грин написала: «Я теперь уверена, что мы имеем достаточно голосов в палате, когда вернемся в сентябре, чтобы открыть расследование по импичменту».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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