Сменился командующий российскими миротворческими силами в Нагорном Карабахе

Министерство обороны России в понедельник, 4 сентября, сообщило о назначении нового командующего российскими миротворческими силами в Нагорном Карабахе.

В Информационном бюллетене Министерства обороны Российской Федерации о деятельности российского миротворческого контингента в зоне нагорно-карабахского конфликта (на 04 сентября 2023 г.) говорится: «С 3 сентября 2023 г. командование Российским миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе возложено на генерал-майора Кулакова Кирилла Денисовича».

Генерал-майору Кулакову 54 года, с 2017 года он был начальником Казанского высшего военного командного училища. В 2014-2017 гг. командовал 7-й гвардейской танковой Краснознаменной орденов Суворова, Кутузова и Александра Невского Оренбургской казачьей бригадой.

Следует отметить, что генерал-майор Кулаков заменил генерал-полковника Александра Ленцова, пробывшего в этой должности всего четыре месяца.

Москва, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»