Президент России Владимир Путин по итогам заседания Всероссийского оргкомитета «Победа» во вторник, 5 сентября, заявил, что когда этнический еврей прикрывает героизацию нацизма и главарей Холокоста – это отвратительно.

После заседания оргкомитета в интервью журналисту Павлу Зарубину глава государства сказал: «Западные кураторы поставили во главе Украины этнического еврея, пытаясь прикрыть античеловеческую сущность, положенную в фундамент киевского режима. Этнический еврей прикрывает героизацию нацизма – это отвратительно. Прикрывает тех, кто возглавлял Холокост на Украине. А это уничтожение полутора миллионов человек! И эта ситуация вызывает отвращение. И это лучше всего понимают рядовые граждане Израиля. Посмотрите, что они говорят в интернете».

Москва, Иван Бабурин

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