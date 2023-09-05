Небензя назвал Совбез ООН площадкой для пропагандистской риторики Запада по теме Украины

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности во вторник, 5 сентября, заявил, что Совбез превратился в площадку для пропагандистской риторики со стороны западных стран по теме Украины, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления российский дипломат сказал: «Излюбленной тактикой наших западных коллег стало использование заочных обвинений и навешивание ярлыков, саботаж, диктат, манипуляции. По некоторым сюжетам, например по Украине, Совет Безопасности уже давно превратился в площадку для озвучивания самых абсурдных фейков и пропагандистской риторики со стороны западных стран. Мнение Запада безапелляционно выставляется в качестве единственно правильного. Способствует ли эта деструктивная линия единству совета? Едва ли».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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