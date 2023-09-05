Грузинские парламентарии отказались переносить День Победы на 8 мая

Депутаты парламента Грузии во вторник, 5 сентября, в ходе голосования за внесение изменений в Трудовой кодекс не поддержали в первом чтении инициативу о переносе Дня Победы над фашизмом с 9 на 8 мая, – сообщают СМИ со ссылкой на трансляцию заседания на сайте грузинского парламента.

В ходе дебатов депутаты от правящей партии «Грузинская мечта» заявили, что перенос Дня Победы послужит расколу общества, которое привыкло отмечать праздник 9 мая.

«Абсурдно обсуждать сейчас, какое было время на часах, когда был подписан пакт о капитуляции, и День Победы над фашизмом следует продолжать отмечать официально 9 мая», – заявили грузинские парламентарии.

В свою очередь, инициатор переноса Дня Победы с 9 на 8 мая оппозиционный депутат Теона Акубардия заявила о необходимости отмечать День Победы над фашизмом в один день с Европой, а не с Россией.

«Законопроект не запрещает ветеранам и другим людям отмечать праздник 9 мая и посещать мемориалы в этот день, однако официальный выходной день должен быть 8 числа», – сказала Акубардия.

Тбилиси, Иван Бабурин

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