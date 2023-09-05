Госдеп оценил переговоры Путина и Эрдогана в Сочи

Официальный представитель госдепартамента Ведант Патель на брифинге во вторник, 5 сентября, заявил, что Соединенные Штаты приветствуют усилия Анкары по восстановлению Черноморской зерновой инициативы, – сообщают СМИ.

Комментируя переговоры лидеров России и Турции, американский дипломат сказал: «Мы приветствуем усилия наших турецких партнеров, в том числе президента Эрдогана, который пытается убедить Россию вернуться к сделке. Решение России выйти из сделки влияет на продовольственную безопасность негативно».

Вашингтон, Иван Бабурин

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