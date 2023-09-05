Байден на G20 заявит о поддержке киевского режима

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге во вторник, 5 сентября, заявил, что Джо Байден на саммите G20 в Индии заявит о поддержке Украины «столько, сколько потребуется», – сообщают СМИ.

В ходе общения с журналистами Салливан сказал: «Президент Байден, как и всегда, призовет к справедливому и прочному миру, основанному на уважении международного права, принципах Устава ООН, территориальной целостности и суверенитета. Он вновь заявит, что Соединенные Штаты продолжат поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Конфликт на Украине ведет к тяжелым последствиям для всего мира».

Вашингтон, Иван Бабурин

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