Пентагон предупредил о пуске межконтинентальной ракеты

Официальный представитель министерства обороны США Патрик Райдер на брифинге во вторник, 5 сентября, заявил, что администрация США заранее предупредила Россию о намерении провести в среду, 6 сентября, учебный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Райдер сказал: «Командование глобального удара ВВС США 6 сентября утром проведет испытательный пуск МБР, не оснащенной боезарядом, с базы Ванденберг Космических сил в штате Калифорния. Правительству России заблаговременно передано предварительное уведомление о пуске в соответствии с существующими двусторонними обязательствами США».

«Целью испытательного запуска ракеты является демонстрация готовности ядерных сил США, а также национальных сил ядерного сдерживания. Это испытание носит штатный характер, оно было запланировано несколько лет назад», – подчеркнул представитель Пентагона.

Вашингтон, Иван Бабурин

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