Правительство ФРГ и компания Mercedes-Benz передали Киеву очередной пакет военной помощи

Федеральное правительство Германии во вторник, 5 сентября, сообщило, что передает Украине очередной пакет военной помощи. Кроме того, компания Mercedes-Benz также объявила о передаче Киеву 100 грузовиков-вездеходов, – сообщают СМИ.

На сайте правительства Германии говорится, что Украине переданы: 10 080 боеприпасов для зенитных установок Gepard, свыше 8,5 миллионов патронов, 27 тысяч 40-мм боеприпасов, 32 грузовика Zetros, 4 тяжелых тягача с прицепами для транспортировки танков, 4 пограничных автомобиля, 20 000 защитных очков для солдат, бронированный мостоукладчик Beaver.

Со своей стороны, компания Mercedes-Benz также сегодня объявила о передаче на Украину 100 грузовиков-вездеходов Zetros.

«Mercedes-Benz не только передала грузовики министерству обороны Украины, но и предварительно подготовила украинских водителей. Все это оплатило правительство ФРГ», – сообщили в автоконцерне Mercedes-Benz.

Берлин, Иван Бабурин

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