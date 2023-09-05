Администрация США рассчитывает убедить Конгресс дать дополнительно денег Киеву

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге во вторник, 5 сентября, заявил, что американская администрация ведет конструктивные переговоры с Конгрессом на предмет выделения дополнительного финансирования Киеву, – сообщают СМИ.

В ходе общения с журналистами Салливан сказал: «Администрация рассчитывает, что ей удастся убедить законодателей одобрить запрос президента Джо Байдена и выделить дополнительное выделение финансирования для Украины. Мы прямо сейчас очень тесно работаем с Конгрессом над пакетом дополнительного финансирования. Мы работаем и с Сенатом, и с Палатой представителей».

«Переговоры в обеих палатах конструктивные. Они проходят в положительном ключе, они субстантивные. Мы рассчитываем, что сможем прийти к согласию по этому пакету, чтобы Украина получила все необходимое», – сказал также представитель Белого дома.

Следует напомнить, что госсекретарь Энтони Блинкен в августе обратился к законодателям с призывом «немедленно утвердить запрос президента Байдена» на дополнительную помощь в размере $24,1 млрд, из которых 13,1 миллиарда долларов приходится на военную поддержку Киева.

Вашингтон, Иван Бабурин

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