Париж отказал Ассанжу в политическом убежище

Суд французской коммуны Кретей во вторник, 5 сентября, отклонил обращение ассоциации Robin des Lois о возможности запросить политическое убежище для основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, находящегося в лондонской тюрьме, – сообщает французское агентство AFP.

Агентство пишет, что в решении суда, в частности, говорится следующее: «Условия ограничения его свободы не позволяют сделать исключение из нормы французского права, которое требует присутствия запрашивающего на национальной территории или территории ЕС. Тот факт, что он был лишен свободы, не позволяет сделать исключение из правил французского законодательства».

Запрос в суд Франции ранее был направлен представителями ассоциации Robin des Lois, в котором они пытались оспорить ряд статей французского кодекса о въезде в страну и проживании на ее территории иностранных граждан, а также о предоставлении права на убежище.

Напомним, что в США Ассанжа обвиняют в преступлениях, связанных с раскрытием конфиденциальных сведений. В общей сложности ему грозит 175 лет тюрьмы.

Париж, Иван Бабурин

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