США призвали Северную Корею отказаться от поставок оружия Москве

Официальный представитель госдепартамента Ведант Патель на брифинге во вторник, 5 сентября, обратился с призывом к КНДР прекратить переговоры с Россией по оружию, – сообщает CNN.

В ходе общения с журналистами пресс-секретарь госдепа сказал: «Некоторые из вас сообщили, что в прошлом месяце министр обороны России Шойгу был в КНДР, где пытаться убедить Пхеньян начать продажи артиллерийских боеприпасов Российской Федерации. У нас есть информация, что Ким Чен Ын ожидает, что эти переговоры приведут к успеху. Мы призываем КНДР прекратить переговоры с Россией по оружию и соблюдать взятое на себя Пхеньяном публичное обязательство не поставлять и не продавать оружие России».

Вашингтон, Иван Бабурин

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