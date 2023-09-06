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Среда, 6 сентября 2023, 18:20 мск

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СМИ: Готовятся телефонные переговоры Зеленского с Нетаньяху

Фото: comments.ua

Телефонный разговор запланирован на текущей неделе президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, – сообщает в среду, 6 сентября, израильское издание The Times of Israel.

Издание со ссылкой на источники в МИД Израиля пишет, что «одной из главных задач разговора для Нетаньяху будет договоренность о предстоящем в этом году паломничестве хасидов в Умань, поскольку Киев угрожает заблокировать израильских верующих из-за обращения Израиля с украинскими туристами».

«В августе официальные лица Иерусалима отвергли, как необоснованную угрозу посла Украины в Израиле о том, что Киев закроет свои границы для израильских паломников, направляющихся в Умань, в отместку за депортацию Израилем украинцев», отмечает также The Times of Israel.

В свою очередь, украинское агентство LIGA.net со ссылкой на собеседника в дипломатических кругах сообщает, что о разговоре с Зеленским попросил Биньямин Нетаньяху.

Тель-Авив, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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