Пожарным машинам могут разрешить таранить мешающие автомобили

Депутаты Госдумы РФ Сергей Колунов и Илья Вольфсон в адрес главы МЧС России Александра Куренкова направили обращение к с предложением освободить от гражданской и уголовной ответственности сотрудников экстренных служб, включая пожарных, вынужденных таранить автомобили, мешающие проезду к горящим объектам, – сообщает РИА Новости.

Агентство со ссылкой на документ имеющийся в редакции, пишет: «В настоящее время разрабатывается законопроект, направленный на исключение гражданской и уголовной ответственности сотрудников экстренных служб при осуществлении ими возложенных на них должностных обязанностей в состоянии крайней необходимости. Дополнительно предусматривается разработка нового механизма страхования гражданской ответственности в случае причинения вреда... Прошу вас предоставить позицию министерства... по данному вопросу и поддержать принятие изложенных инициатив».

«Нормы действующего законодательства не до конца защищают интересы сотрудников экстренных служб при осуществлении своих должностных обязанностей в состоянии крайней необходимости, когда они вынуждены «таранить» неправильно припаркованные транспортные средства, мешающие проезду. Хотя такая возможность не запрещена, но зачастую ей не пользуются – опасаются юридических последствий», – говорится также в письме законодателей.

Москва, Иван Бабурин

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