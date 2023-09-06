Россия запросила заседание Совбеза ООН по теме западных поставок оружия Киеву

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в среду, 6 сентября, заявил, что Россия запросила проведение 12 сентября заседания СБ ООН по поставкам западных вооружений Украине, – сообщают СМИ.

В своем Telegram-канале Полянский написал: «8 сентября албанское председательство вместе с американцами запросило проведение открытого брифинга в связи с годовщиной прошедших в сентябре 2022 года в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях референдумов о вхождении в состав России. Почему-то они решили, что эта тема нам неудобна! Мы, на самом деле, сами подумывали о том, чтобы подсветить в Совбезе жизнь новых субъектов Российской Федерации. Заседание начнется в 17.00 по Москве. Поскольку у нас уже сложилась традиция проведения «зеркальных» мероприятий по неудобным для западников темам, мы запросили на 12 сентября заседание по поставкам западного оружия на Украину и другим факторам, негативно влияющим на перспективы урегулирования кризиса на Украине и вокруг нее».

«Постараемся подобрать достойного докладчика – тот факт, что не переводятся желающие выступить на эту тему из числа западных экспертов/журналистов начинает уже нервировать наших оппонентов – вчера у них наблюдался неврный срыв на эту тему в ходе заседания по рабочим методам Совбеза. Заседание также начнется в 17.00 по Москве», – добавил российский дипломат.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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