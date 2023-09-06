Блинкен заявил, что США преданы будущему Украины и ее народа

Госсекретарь США Энтони Блинкен в Киеве на саммите «Первых леди и джентльменов» в среду, 6 сентября, заявил, что Соединенные Штаты преданы будущему Украины и ее народа, предоставляя украинцам доступ к услугам психического здоровья – сообщают украинские СМИ.

«Сегодня я здесь от имени президента Байдена и первой леди Джил Байден хочу четко сказать украинскому народу – Соединенные Штаты преданы будущему Украины и укреплению Украины не только в военном плане, но также в плане ее демократии, экономики и, в особенности, ее народа. США предоставляют украинцам доступ к услугам психического здоровья. Мы помогаем госпиталям в Украине, мы оказываем также такую помощь онлайн, в том числе на оккупированных территориях, а также беженцам из Украины по всему миру».

Киев, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»