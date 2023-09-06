Вашингтон официально объявил о передаче Киеву снарядов с обедненным ураном

Министерство обороны США в среду, 6 сентября, официально заявило, что Соединенные Штаты в рамках нового пакета военной помощи на 175 миллионов долларов передают Украине снаряды с обедненным ураном, – сообщают СМИ.

В сообщении, распространенном Пентагоном, говорится: «Этот пакет помощи Украине включает в себя дополнительное оборудование для противовоздушной обороны, артиллерийские снаряды, противотанковое оружие, включая снаряды калибра 120 мм с обедненным ураном для ранее обещанных танков Abrams. Также будут переданы боеприпасы для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм, 81-мм минометы и снаряды к ним».

Полный список вооружений для Украины, опубликованный Пентагоном, выглядит следующим образом: «оборудование для поддержки систем ПВО Украины; дополнительные боеприпасы для HIMARS; артиллерийские снаряды калибра 155 и 105 мм; 81-мм минометные системы и снаряды; 120-мм танковые боеприпасы с обедненным ураном для танков Abrams; ракеты с трубчатым запуском, оптическим отслеживанием и проводным наведением TOW; противотанковые комплексы Javelin и АТ-4; более 3 млн. патронов к стрелковому оружию; тактические аэронавигационные системы; тактические защищенные системы связи и вспомогательное оборудование; подрывные боеприпасы для расчистки препятствий; запчасти, средства для технического обслуживания и другое полевое оборудование».

Вашингтон, Иван Бабурин

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