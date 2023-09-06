ООН выступила категорически против применения снарядов с обедненным ураном

Заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак в среду, 6 сентября, заявил, что Всемирная организация выступает против применения снарядов с обедненным ураном где бы то ни было в мире, – сообщают СМИ.

Комментируя решение США о поставках Киеву снарядов с обедненным ураном танков Abrams, представитель генсека ООН сказал: «Наша обеспокоенность по поводу применения обедненного урана в любой точке мира была постоянно и сохраняется до сих пор. Мы выступаем против применения снарядов с обедненным ураном где бы то ни было в мире».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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