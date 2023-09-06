Белый дом заверил, что снаряды с обедненным ураном радиационной угрозы не представляют

Официальный представитель Белого дома Джон Кирби на брифинге в среду, 6 сентября, заявил, что снаряды с обедненным ураном, которые будут переданы Киеву, радиационной угрозы не представляют, – сообщают СМИ.

Отвечая на соответствующий вопрос Кирби сказал: «Они не представляют радиационной угрозы. Мы рассчитываем, что эти снаряды помогут им быть более эффективными на поле боя».

Ранее сегодня Пентагон официально заявил о передачи киевскому режиму «снарядов калибра 120 мм с обедненным ураном для ранее обещанных танков Abrams».

Вашингтон, Иван Бабурин

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