Белый дом заверил, что снаряды с обедненным ураном радиационной угрозы не представляют

Официальный представитель Белого дома Джон Кирби на брифинге в среду, 6 сентября, заявил, что снаряды с обедненным ураном, которые будут переданы Киеву, радиационной угрозы не представляют, – сообщают СМИ.
Отвечая на соответствующий вопрос Кирби сказал: «Они не представляют радиационной угрозы. Мы рассчитываем, что эти снаряды помогут им быть более эффективными на поле боя».
Ранее сегодня Пентагон официально заявил о передачи киевскому режиму «снарядов калибра 120 мм с обедненным ураном для ранее обещанных танков Abrams».
Вашингтон, Иван Бабурин
© 2023, РИА «Новый День»
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