Экс-директор «Моссада» назвал Израиль государством апартеида

Экс-директор службы внешней разведки Израиля «Моссад» Тамир Пардо заявил, что его страна является государством апартеида, ограничивая передвижение палестинцев, – сообщает в среду, 6 сентября, агентство Associated Press.

В интервью агентству Пардо сказал: «Государство, на территории которого для двух народов существует две разные правовые системы, это государство апартеида. …Любой израильтянин может сесть в машину и поехать в любое место, за исключением сектора Газы, палестинцы же ограничены в передвижении».

«Главной проблемой Израиля являются палестинцы, а не иранская ядерная программа, которая, по мнению Нетаньяху, представляет угрозу для существования Израиля. Когда я был главой «Мосада» он неоднократно предупреждал премьер-министра о том, что ему необходимо решить проблему границ Израиля, ведь без этого еврейское государство может прекратить свое существование. Израиль должен решить, чего он хочет. Страна, у которой нет границ, не имеет ограничений», – заявил в интервью Associated Press бывший директор службы внешней разведки Израиля.

Тель-Авив, Иван Бабурин

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