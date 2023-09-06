Блинкен объявил о выделении киевскому режиму еще миллиарда долларов

Госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в среду, 6 сентября, заявил, что США объявляют о новой помощи Украине на общую сумму более $1 млрд, а также об обучении пилотов на F-16 в Соединенных Штатах, – сообщают украинские СМИ.

В ходе своего выступления Блинкен сказал: «Мы продолжим стоять на стороне Украины, и сегодня мы объявляем о новой помощи на общую сумму более $1 миллиона в рамках этих общих усилий. Сюда входит $665,5 миллиона на новую военную и гражданскую помощь в сфере безопасности. В общей сложности с начала российской агрессии мы выделили более $43 миллиардов на помощь в сфере безопасности».

«В продолжающемся контрнаступлении за последние несколько недель прогресс ускорился. Эта новая помощь поможет поддержать его и придать дополнительный импульс. Помощь включает $175 миллионов США для обеспечения значительной поддержки ПВО Украины, что является острой необходимостью. Еще $100 миллионов будет направлено для поддержки долгосрочных военных потребностей Украины и $300 миллионов – на поддержку усилий правоохранительных органов по восстановлению и поддержанию правопорядка на освобожденных территориях», – заявил глава госдепа и добавил, что «новое финансирование в сфере безопасности, о котором мы объявляем сегодня, также будет подкреплено прибытием этой осенью танков Abrams и обучением украинских пилотов на F-16 в Соединенных Штатах, дополняя обучение, которое уже проводится в Европе».

Киев, Иван Бабурин

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