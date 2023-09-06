Блинкен приехал в Киев по просьбе Байдена дать гарантии по оказанию помощи в «контрнаступе»

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленском в среду, 6 сентября, заявил, что приехал в Киев по просьбе президента США Джо Байдена, чтобы гарантировать дальнейшие усилия Вашингтона по помощи в контрнаступлении, – сообщают украинские СМИ.

Комментируя встречу с главой киевского режима, Блинкен сказал: «Я приехал в Киев по просьбе президента США Джо Байдена, чтобы гарантировать, что США максимизируют усилия для помощи в контрнаступлении. С президентом Зеленским я обсудил долгосрочные договоренности об устойчивой безопасности. Они обеспечат постоянную безопасность и современное военное оборудование на суше, в воздухе, на море и в киберпространстве, а также тренировки и обмен разведданными. Госдеп возглавляет эти дискуссии, которые продлятся в ближайшие месяцы».

Позже в своем микроблоге в соцсети X (экс-Twitter) глава госдепа написал: «Встретился с президентом Зеленским, чтобы передать непреклонную преданность Соединенным Штатам Украины и ее народу. Мы стоим с Украиной столько, сколько потребуется».

Киев, Иван Бабурин

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