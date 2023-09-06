Китай и Индия на саммите G-20 отказались осуждать действия России в украинском конфликте

Китай и Индия отказались осуждать Россию в ее действиях в украинском конфликте при согласовании коммюнике саммита «Большой двадцатки» (G-20), – сообщает в среду, 6 сентября агентство Bloomberg

Агентство со ссылкой на высокопоставленного представителя французских властей пишет, что «Все страны G20 пришли к единому подходу относительно конфликта на Украине. При этом, китайские коллеги, участвовавшие в переговорах по итоговому коммюнике саммита G-20, приняли более мягкий вариант части по Украине даже по сравнению с прошлым годом».

Все страны «Большой двадцатки» договорились об общих формулировках относительно конфликта на Украине, но компромисс с Россией все же необходимо найти. Индия, которая в этом году принимает саммит «Большой двадцатки», также отказалась осудить действия России на Украине», – сообщил французский собеседник агентству Bloomberg.

Нью-Дели, Иван Бабурин

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