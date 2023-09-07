На Генассамблее ООН Вашингтон будет давить на Москву, чтобы она вывела войска с Украины

Заместитель постоянного представителя США при ООН Роберт Вуд в преддверие заседания Совета Безопасности ООН 8 сентября по Украине на брифинге в четверг, 7 сентября, заявил, что Соединенные Штаты продолжат оказывать давление на Россию, чтобы она вывела войска с Украины, – сообщает ТАСС.

В ходе общения с журналистами американский дипломат сказал: «Ситуация на Украине плохая. Она не становится лучше. Нам нужно продолжить оказывать давление на Россию, чтобы она вывела войска с Украины».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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