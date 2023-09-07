Официальный представитель МИД России Мария Захарова в четверг, 7 сентября, заявила, что глава украинской дипломатии Дмитрий Кулеба продал Родину «за кулёк жареной картошки и пирожок с варёной ягодкой».

Комментируя фото, на котором Кулеба обедает в киевском кафе с госсекретарем Блинкеном, Захарова в своем Telegram-канале написала: «Раньше подонки продавали Родину за «целую бочку варенья да целую корзину печенья». Сейчас – за кулёк жареной картошки и пирожок с варёной ягодкой. Вниманию всех, кто находится в стадии предпродажной подготовки. Символичная фотография».

Напомним, вчера глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в одном из заведений фастфуда в Киеве устроил обед с госсекретарем Энтони Блинкеном с картошкой фри и пирожком с вареньем.

Во время делового обеда Кулеба рассказал Блинкену, как он в студенчестве опохмелялся именно в этом Макдональдсе.

Москва, Иван Бабурин

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