Президент Финляндии допустил размещение американского контингента

Президент Финляндии Саули Ниинистё на встрече с политическими журналистами в четверг, 7 сентября, заявил, что на основе готовящегося с США соглашения о сотрудничестве в области обороны (DCA) американские войска могут быть размещены на территории страны, – сообщает Интерфакс.

Отвечая на вопрос, что даст совместное с США соглашение, президент Финляндии сказал: «Соглашение приведет, по крайней мере, к определенному присутствию США в Финляндии. Каким будет присутствие, пока не согласовано. Это может означать обучение американских солдат, хранение оружия или что-то еще».

«Финляндия, Швеция и Дания в настоящее время ведут переговоры с США о заключении новых договоров о сотрудничестве в области обороны, при этом, у Норвегии такое соглашение уже есть. Швеция же нуждается в подобном соглашении больше, чем Финляндия, потому что не является членом НАТО», – отметил финляндский лидер.

Хельсинки, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»