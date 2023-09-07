Минобороны РФ: Россия и КНДР будут расширять сотрудничество

Заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин на приеме в посольстве КНДР по случаю 75-й годовщины со дня основания Северной Кореи в четверг, 7 сентября, заявил, что Россия будет расширять контакты с КНДР, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления генерал-полковник Фомин сказал: «Мы нацелены на последовательное расширение многоплановых контактов между КНДР и Россией, что полностью отвечает интересам наших народов. Несмотря на трудности, корейский народ уверенно справляется со всеми вызовами и угрозами, демонстрирует готовность обеспечить свою обороноспособность».

Москва, Иван Бабурин

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