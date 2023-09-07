Пока Нетаньяху с Зеленским обсуждают гуманитарную помощь Киеву, посольство Украины критикует Израиль

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора в четверг, 7 сентября, обсудили дальнейшее оказание Тель-Авивом гуманитарной помощи Киеву, – сообщают СМИ.

В сообщении пресс-службы главы израильского правительства говорится, что «лидеры двух сран обсудили дальнейшее оказание Израилем помощи Украине, в том числе украинским беженцам, находящимся в Израиле, а также помощи в развитии и продвижении систем раннего оповещения о воздушной тревоге».

Следует отметить, что сегодня же, посольство Украины в Тель-Авиве выступило с жесткой критикой правительства Израиля за подписание с Россией договора о сотрудничестве в сфере кинопроизводства.

В заявлении, распространенном украинским посольством в Израиле, в частности, говорится: «Пока международное сообщество изолирует Россию, чтобы продемонстрировать, что ее действия неприемлемы для цивилизованного общества, похоже, что Израиль предлагает агрессивной федерации дополнительные площадки для распространения своих токсичных идей».

Тель-Авив, Иван Бабурин

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