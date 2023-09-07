В годовщину теракта на «Северных потоках» Россия запросила заседание Совбеза ООН

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в четверг, 7 сентября, заявил, что Россия запросила проведение заседания Совета Безопасности по теме подрыва «Северных потоков» 26 сентября – в годовщину теракта.
В своем Telegram-канале Полянский написал: «Мы запросили на 26 сентября – годовщину подрыва «Северных потоков» – открытое заседание СБ ООН. Будем продолжать выводить западников на чистую воду».
Нью-Йорк, Иван Бабурин
© 2023, РИА «Новый День»
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