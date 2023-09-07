Медведев назвал Илона Маска последним американцем с «шарами»

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в четверг, 7 сентября, заявил, что Илон Маск – «последний, у кого в гендерно-нейтральной Америке есть «шары», если он действительно ограничивал Украине доступ к сервису спутниковой связи Starlink.

В своем аккаунте в соцсети X (экс-Twitter) Медведев на английском языке написал: «Уолтер Айзексон в биографии Маска пишет, что в прошлом году бизнесмен закрыл Starlink, чтобы предотвратить нападение Украины на российский ВМФ, дислоцированный в Крыму. Он был обеспокоен ответным ядерным ударом. Если то, что написал Айзексон в своей книге, правда, то похоже, что Маск – последний адекватный ум в Северной Америке. Или, по крайней мере, в гендерно-нейтральной Америке у него есть «шары».

Как ранее сегодня сообщил телеканал CNN, в книге Айзексона говорится, что «заместитель премьер-министра Украины Михаил Федоров умолял Маска восстановить интернет для водных беспилотников. Он рассказал ему о возможностях дронов. Маск ответил, что его впечатлила конструкция беспилотников, но включать связь он не будет, потому что Украина «заходит слишком далеко и может потерпеть стратегическое поражение».

Москва, Иван Бабурин

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