Заместитель пресс-секретаря министерство обороны США Сабрина Сингх на брифинге в четверг, 7 сентября, объявила о выделении Украине очередного пакета военной помощи на $600 млн., – сообщают СМИ.

Во время выступления перед журналистами представитель Пентагона сказала: «Сегодня министерство обороны объявляет о новом пакете военной помощи в рамках инициативы о военной помощи Украине. В этот пакет стоимостью $600 млн. входит оборудование для усиления средств ПВО Украины, артиллерийские боеприпасы и другие средства. Речь идет о закупках нового вооружения, а не о поставках Пентагона, объявленных накануне».

В свою очередь, сегодня в Киеве посол США на Украине Бриджит Бринк после встречи госсекретаря США Энтони Блинкена с руководителем Государственной пограничной службы Украины Сергеем Дейнеко сообщила, что Соединенные Штаты передадут Киеву дополнительно 190 бронемашин, соответствующих стандарту MRAP.

В своем микроблоге в соцсети X (экс-Twitter) Бринк написала: «Соединенные Штаты предоставят 190 MRAP».

Вашингтон, Иван Бабурин

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