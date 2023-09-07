Израильский премьер пожелал дальнейшего расширения сотрудничества с НАТО

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху во время встречи с заместителем генерального секретаря НАТО Мирчей Джоанэ в своей канцелярии в Иерусалиме в четверг, 7 сентября, пожелал дальнейшего расширения сотрудничества с альянсом, – сообщает израильское агентство Newsru.co.il.

Приветствуя зам.генсека НАТО Нетаньяху сказал: «У нас прекрасные отношения с НАТО и прекрасное сотрудничество, и я с нетерпением жду его дальнейшего расширения. У нас есть большие возможности достижения мира в нашем регионе, но мы сталкиваемся и с большими сложностями, в основном со стороны Ирана, а также со стороны других регионов».

Тель-Авив, Иван Бабурин

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