В Пентагоне сообщили, когда снаряды с обедненным ураном будут доставлены на Украину

Заместитель пресс-секретаря министерства обороны США Сабрина Сингх на брифинге в четверг, 7 сентября, заявила, что снаряды с обедненным ураном для танков Abrams должны быть переданы Киеву к моменту прибытия боевых машин на Украину, – сообщают СМИ.

Отвечая на соответствующий вопрос, представитель Пентагона сказала: «Я бы позволила Украине самой объявить, когда эти снаряды прибудут. Мы достаточно открыто заявили, что ожидаем прибытия танков на Украину где-то осенью. Но у меня просто нет более конкретной информации. Задача Пентагона – успеть доставить снаряды к моменту прибытия танков на Украину».

Вашингтон, Иван Бабурин

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