Впервые в истории США у армии, ВМФ и морской пехоты нет подтвержденных руководителей

Заместитель пресс-секретаря министерства обороны США Сабрина Сингх на брифинге в четверг, 7 сентября, заявила, что впервые за всю историю США у армии, ВМФ и морской пехоты нет подтвержденных руководителей, из-за чего ухудшается ситуация с боевой готовностью и национальной безопасностью, – сообщают СМИ

В ходе общения с журналистами представитель Пентагона сказала: «Впервые в истории США три наших военных подразделения: армия, ВМФ и морская пехота не имеют подтвержденных руководителей. А из-за того, что подразделениями руководят исполняющие обязанности офицеры, ухудшается ситуация с боевой готовностью и национальной безопасностью. Назначения ожидают 390 номинированных на должности офицеров».

Вашингтон, Иван Бабурин

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