Заместитель пресс-секретаря министерства обороны США Сабрина Сингх на брифинге в четверг, 7 сентября, заявила, что снаряды с обеденным ураном являются «умеренно радиоактивными» и поэтому рак не вызывают, – сообщают СМИ.

Отвечая на соответствующий вопрос, представитель Пентагона сказала: «Центры по контролю и профилактике заболеваний США заявили, что нет никаких доказательств того, что снаряды с обедненным ураном вызывают рак».

«Всемирная организация здравоохранения сообщает, что не было обнаружено увеличения заболеваемости лейкемией или другими видами рака, которые были бы установлены после любого воздействия урана, или обедненного урана. Даже МАГАТЭ недвусмысленно заявило, что не существует доказанной связи между воздействием обедненного урана и ростом заболеваемости раком или значительными последствиями для здоровья или окружающей среды. Боеприпасы с обедненным ураном – умеренно радиоактивны, поскольку изготовлены из плотного металла – побочного продукта производства топлива для атомных электростанций. Многие военные по всему миру используют в своих снарядах для танков обедненный уран», – подчеркнула Сабрина Сингх.

Вашингтон, Иван Бабурин

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