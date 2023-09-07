США выступили с официальными угрозами в адрес всех, кто поддержит выборы в России

Госдепартамент США в четверг, 7 сентября, заявил, что всех, кто поддержит выборы в новых регионах России, включая международных наблюдателей, ждут санкции и визовые ограничения, – сообщают СМИ.

В заявлении, распространенном госдепом, говорится: «США никогда не признают претензий Российской Федерации на какую-либо часть суверенной территории Украины. Мы напоминаем тем, кто может поддержать российские лжевыборы на Украине, в том числе в качестве «международных наблюдателей», что они могут стать объектами санкций и визовых ограничений».

Напомним, что выборы в России разных уровней начинаются 8 сентября в более чем 80 регионах России. Россиянам предстоит избрать глав субъектов Федерации, депутатов законодательных собраний, муниципальные представительные органы и выбрать четырех депутатов Госдумы. В большинстве регионов голосование будет идти три дня. Избирательные участки будут работать с 08:00 до 20:00 по местному времени, закроются они 10 сентября.

Впервые в рамках единого дня голосования выборы парламентов пройдут в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях.

Вашингтон, Иван Бабурин

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