Экс-глава военной разведки Чехии предрек развал Украины

Конфликт на Украине обернется ее развалом. Такое мнение высказал бывший глава военной разведки Чехии генерал Андор Шандор в интервью изданию Mysl Polska. При этом Россия, по его словам, даже после завершения боевых действий останется важным объединяющим фактором для стран Центральной и Восточной Европы.

«Боюсь, что конфликт на Украине закончится тем, что она развалится, понесет большие потери и рухнет», – заявил чешский генерал. В мире возникнет еще один замороженный конфликт, который создаст проблемы Европе, констатировал он.

В то же время, по его словам, исторический опыт свидетельствует о том, что «Россия продолжит оставаться объединяющим фактором для стран Центральной и Восточной Европы».

При этом генерал предупредил, что на данном этапе конфликта есть угроза постепенного вовлечения в него большего числа стран вне зависимости от наличия у них такого желания.

«На протяжении всей истории мы видели конфликты, в которые ни одна страна не хотела вмешиваться, но в конечном итоге это сделала. Боюсь, мы будем все больше и больше втягиваться в этот конфликт», – заключил экс-глава разведки (цитата по РИА «Новости»).

Москва, Наталья Петрова

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