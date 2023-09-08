Дания переправила на Украину десять немецких танков

Минобороны Дании в пятницу, 8 сентября, сообщило, что первые десять танков Leopard 1A5 переправлены на территорию Украины, – сообщают украинские СМИ.

В сообщении, распространенном пресс-службой Вооруженных сил Дании, говорится: «10 танков Leopard 1A5 уже находятся на территории Украины, и еще больше находятся в пути. Они могут стать частью наступления, которое украинцы еще только начинают. Работа, ведущаяся с весны, не прекращается. Обучение проходит в Германии, где датские танковые инструкторы совместно с немецкой обороной готовят экипажи и передают танки Украине. Во вторую партию, отправленную с завода, также входят 10 танков».

Главнокомандующий ВС Дании Арпе Нильсен также заявил: «Это очень важная задача. Дания направила в Германию несколько наших лучших танковых инструкторов, чтобы обучить украинцев максимальному использованию этой системы вооружения. И я не сомневаюсь, что это поможет им выиграть оборонительное сражение, которое они ведут сейчас».

Копенгаген, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»