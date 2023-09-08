Упрощен порядок выдачи справок о гибели или пропаже без вести участников СВО

Правительство России упростило порядок выдачи справок о гибели или пропаже без вести участников специальной военной операции, теперь их смогут выдавать не только медицинские организации, но и командиры воинских частей в течение 30 дней со дня обращения, – сообщает в пятницу, 8 сентября, РИА Новости.

Агентство со ссылкой на документ, имеющийся в редакции, пишет: «Правительством утвержден упрощенный порядок выдачи справок о гибели или пропаже без вести участников специальной военной операции. Так, право выдавать документы о смерти участников СВО в зоне спецоперации предоставлено не только медицинским организациям, но и командирам воинских частей. Они же должны будут сообщать в органы ЗАГС или в МФЦ о том, что военный погиб во время службы для упрощения и ускорения процесса назначения выплат и мер поддержки родственникам бойцов».

«Справка о смерти оформляется, если гибель военнослужащего не вызывает сомнений, но выдача медицинского свидетельства по каким-то причинам невозможна. Она выдается родственникам в воинской части, в которой служил боец, в военном комиссариате, если речь идет о военнослужащем по контракту или в другой структуре, если боец, например, служил в МВД или Росгвардии. В частности, справки о смерти будет достаточно для того, чтобы родственники могли инициировать процедуру признания бойцов погибшими через суд для получения полагающихся выплат и мер социальной поддержки. …Если в течение шести месяцев нет сведений о месте пребывания военнослужащего, в частности, не предоставлены такие сведения от командира воинской части, то он может быть признан пропавшим без вести по заявлению заинтересованных лиц. Спустя три месяца после вступления в силу решения суда о признании военнослужащим пропавшим без вести он может быть объявлен умершим. Если же имели место события, дающие основания предполагать гибель, – например, исчезновение в зоне активных боевых действий при угрожавших жизни обстоятельствах, то военнослужащий может быть объявлен умершим через шесть месяцев. Ранее для признания гибели пропавшего без вести нужно было ждать два года с момента окончания боевых действий», – говорится в документе.

Москва, Иван Бабурин

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