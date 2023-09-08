Послу Армении вручена нота протеста и жесткое представление

МИД России в пятницу, 8 сентября, вызвал посла Армении Вагаршака Арутюняна, которому было сделано жесткое представление и передана нота протеста.

Согласно сообщению, опубликованному на сайте российского МИДа, говорится, что послу Армении вручена нота протеста из-за высказываний председателя Нацсобрания Симоняна в адрес официального представителя МИД РФ Захаровой, а также доведена озабоченность задержанием в Армении 7 сентября блогера Бадаляна и обозревателя радио «Sputnik Армения» Геворкяна.

«Послу передана нота протеста, в которой указано на неприемлемость оскорбительных высказываний Председателя Национального Собрания Республики Армения А.Р.Симоняна от 6 сентября в адрес официального представителя МИД России, директора Департамента информации и печати М.В.Захаровой и российского внешнеполитического ведомства в целом. Отдельно доведена озабоченность задержанием в Армении 7 сентября блогера М.Бадаляна и обозревателя радио «Sputnik Армения» А.Геворкяна. Одновременно в Москве твёрдо исходят того, что Россия и Армения остаются союзниками, и все договорённости по развитию и укреплению партнёрских отношений будут полностью выполнены на благо народов наших двух стран», – сказано в сообщении МИД РФ.

Кроме того, в российском внешнеполитическом ведомстве заявили следующее: «Отфиксировали появление в последнее время в официальных кругах и политической элите Республики Армения определенных сомнений в целесообразности союзнических связей в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и с Россией на двусторонней основе, а также в реализуемости комплекса трехсторонних договоренностей Москвы, Еревана и Баку 2020-2022 гг. о путях нормализации армяно-азербайджанских отношений. На таком фоне руководством Армении в последние дни предпринята серия недружественных шагов, включая: запуск процесса ратификации Римского статута МУС; поездку в Киев супруги Премьер-министра A.В.Акопян с передачей гумпомощи киевскому нацистскому режиму; проведение на армянской территории военных учений с участием США. В этой связи в МИД России был вызван посол Армении в Москве B.В.Арутюнян, которому сделано жесткое представление».

Москва, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»