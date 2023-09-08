Небензя назвал атаку на Константиновку «чудовищным преступлением и провокацией» Киева

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности по теме Украины в пятницу, 8 сентября, назвал ракетный удар по городу Константиновке в Донецкой Народной Республике (ДНР), оккупированному Киевом, чудовищной и страшной провокацией Украины, приуроченной к визиту госсекретаря США Энтони Блинкена, – сообщают СМИ со ссылкой на видеотрансляцию заседания Совбеза.

В ходе своего выступления Небензя сказал: «Некоторые западные делегации и представители секретариата ООН рискнули упомянуть вчерашний удар по Константиновке в части ДНР, находящейся под контролем ВСУ. Это действительно страшная трагедия. В результате попадания ракеты по оживленному городскому рынку погибли 16 человек и 32 пострадали. Вот только мы уверены, что вы быстро забудете и замнете это происшествие, поняв, как и в случае удара по Краматорску в апреле прошлого года, какое чудовищное преступление и страшную провокацию Украины вы покрываете».

«Не нужно быть баллистическим экспертом, чтобы на основании имеющихся видеоматериалов, размещенных пользователями в соцсетях и, кстати, даже самим Зеленским, увидеть, что ракета прилетела с северо-запада, где находятся исключительно украинские позиции», – заявил российский дипломат и добавил: «Растиражировавшие видео западные СМИ, поняв это, спешно начали удалять с помощью монтажа отражение ракеты на крыше припаркованного автомобиля, показывающее направление прилета. Но было уже поздно, и правда вырвалась наружу. Это очередная отвратительная ложь, которой западные медиа прикрывают очередную топорную провокацию киевского режима, совершенную по уже устоявшейся традиции в привязке к визиту очередного высокопоставленного западного визитера – Энтони Блинкена. Не сомневаемся, что сделана она с расчетом обеспечить агонизирующему режиму очередную дозу оружия и финансовых вливаний. По той же схеме была состряпана омерзительная провокация в Буче в апреле прошлого года, наверняка будут и новые подобные геббельсовские представления киевского режима», – подчеркнул постпред России при ООН.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»