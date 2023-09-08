Небензя: Украинцы давно мобилизацию называют «могилизацией»

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности по теме Украины в пятницу, 8 сентября, заявил, что большинство украинцев повальную мобилизацию на Украине давно называют «могилизацией», – сообщают СМИ со ссылкой на видеотрансляцию заседания Совбеза.

Во время своего выступления российский дипломат сказал: «В целом большинство украинцев прекрасно понимают, что угроза для них исходит не от действий России, а от преступной политики режима Зеленского. Сейчас это, в частности, повальная мобилизация, давно уже называемая на Украине «могилизацией». НАТО ведет на Украине гибридную войну с Россией до последнего украинца, и украинцы после провального контрнаступления уже начинают заканчиваться и попадать в мясорубку не хотят».

«Поэтому военкомы пытаются отловить на улице кого угодно. Появилась информация о том, что выдавать Киеву мужчин призывного возраста готов Евросоюз, в очередной раз наплевав тем самым на свои принципы и ценности. Украинские мужчины быстро про это смекнули, и в соцсетях набирает обороты кампания по переезду беженцев в Россию, где уже нашли приют несколько миллионов украинцев. Комментарии, как говорится, излишни», – подчеркнул Василий Небензя.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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