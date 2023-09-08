В дельте Дуная пройдут совместные морские учения Румынии, США и Украины

Министерство обороны Румынии в пятницу, 8 сентября, заявило, что в западной части Черного моря и в дельте Дуная с 11 по 15 сентября с участием Украины пройдут многонациональные флотские учения «Sea Breeze 23.3», организованные Румынией и США, – передает пресс-служба ВМС Румынии.

В сообщении, опубликованном на сайте ВМС Румынии, в частности, говорится: «Главной целью международных морских учений Sea Breeze 23.3 является развитие оперативной и тактической совместимости стран-участниц в области противодействия взрывоопасным предметам, в частности морским минам, для обеспечения свободы судоходства. В учениях примут участие военнослужащие из Болгарии, Франции, Великобритании, Турции и Украины».

«Со стороны Румынии в учениях военные корабли и вспомогательные суда, бронетранспортеры-амфибии, а также саперы и морская пехота. Со стороны США – патрульно-разведывательный самолет Poseidon и саперы-подводники. Другие страны направят на учения водолазов, саперов и профильных представителей штабов», – сообщили также в пресс-службе ВМС Румынии.

Бухарест, Иван Бабурин

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