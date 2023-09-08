Выборы в новых регионах России не понравились блоку НАТО

Официальный представитель НАТО Дилан Уайт в пятницу, 8 сентября, заявил, что Североатлантический военный блок осуждает выборы в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях, – сообщают СМИ.

В своем микроблоге соцсети X (экс-Twitter) написал: «НАТО осуждает проведение Россией так называемых «выборов» на оккупированных территориях Украины. Они являются фикцией, очередным нарушением международного права и нелегитимны. НАТО – на стороне Украины».

Брюссель, Иван Бабурин

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