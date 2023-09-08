Путин пообещал наращивать темпы ядерного центра в Сарове

Президент России Владимир Путин во время встречи с молодыми физикамм-ядерщиками Российского федерального ядерного центра – Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) в Сарове в пятницу, 8 сентября, заявил, что темпы развития Саровского ядерного центра будут наращиваться, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления глава государства сказал: «Прежде всего, хотел бы поблагодарить вас, ваших коллег, руководителей за тот вклад, который ваш центр вносит в развитие науки, укрепление обороны страны, ядерного щита страны, вклад в развитие отдельных очень многих отраслей экономики. Я надеюсь, что так и будет дальше, более того, будем даже наращивать эти темпы».

«Хотел бы отметить, что мы, когда говорили в 2014 году, тогда только наши недоброжелатели делали первые шаги в попытках ограничить наш технологический суверенитет и помешать нашему развитию. Тогда говорили о том, что нужно предпринимать энергичные шаги для того, чтобы обеспечить свой технологический суверенитет. И должен сказать, что, во-первых, наши прогнозы подтвердились. Все говорили: будет вот так. Вот так все и произошло. Спровоцировали еще и этот конфликт на Украине и воспользовались этим. Я думаю, это вообще целенаправленно все делалось для того, чтобы создать дополнительные условия для ограничения нашего экономического роста и сдерживания», – отметил Путин.

Саров, Иван Бабурин

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