На Запорожской АЭС временно сокращают персонал из-за возросшей угрозы терактов со стороны Украины

Советник главы концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа в пятницу, 8 сентября, заявил, что руководство Запорожской АЭС (ЗАЭС) приняло решение из-за возросшей угрозы провокаций со стороны Украины временно сократить часть персонала станции, – сообщает «Интерфакс».

В комментарии агентству, Ренат Карчаа сказал: «Сокращается численность персонала до уровня, который позволит поддерживать безопасное функционирование ЗАЭС и соблюдение всех норм ядерной безопасности, из-за опасения очередных террористических актов со стороны Украины. Буквально на два дня. В последнее время участились удары ВСУ по Энергодару с использованием беспилотников, которые не решают военных задач, они бьют по объектам гражданской инфраструктуры, в первую очередь по жилым домам. Эти атаки направлены, чтобы усилить тревожность, сформировать негативизм, организовать социальную турбулентность».

«С 8 по 10 сентября в Энергодаре проводится голосование на выборах Законодательного собрания Запорожской области, что, по нашему мнению, усиливает риск террористической активизации противника. У подавляющего числа сотрудников станции есть дачные участки, и благодаря дополнительным выходным они смогут уехать загород, реализовав при этом избирательное право за счет трехдневного голосования и выездной работы избиркомов. В частности, организовано голосование с помощью переносных урн, в первый день явка в городе составила 21,6%», – отметил советник главы «Росэнергоатома».

Энергодар, Иван Бабурин

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