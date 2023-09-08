Украинцам на несколько недель продлили сроки обучения на танках Abrams

Спикер командования сухопутных сил США в Европе и Африке Мартин О'Доннелл заявил, что 200 украинских военных еще несколько недель продолжат учиться управлять и ремонтировать американские танки Abrams на американской базе в Германии, – сообщает «Голос Америки»*.

В интервью изданию О'Доннелл сказал: «По запросу Украины военные будут поддерживать свои навыки управления и ремонта до того момента, как 31 танк, который США обязались переоборудовать и предоставить Украине осенью, будут готовы. Эти тренировки навыков, как ожидается, займут еще несколько недель»

«Abrams станет третьим западным основным боевым танком, который Украина получит от партнеров, ранее была передача немецких Leopard и британских Challenger», – отмечает «Голос Америки»*.

*Физлицо/организация признаны в России иностранными агентами

Берлин, Иван Бабурин

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