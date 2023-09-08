Интерпол обеспокоен поставками западного оружия киевскому режиму

Генеральный секретарь Интерпола Юрген Сток заявил, что в организации очень обеспокоены поставками оружия на Украину, так как после завершения конфликта оно может оказаться в любой точке мира, сообщает телеканал Euronews.

В интервью телеканалу генсек Интерпола сказал: «Что касается конфликта между Россией и Украиной, мы очень обеспокоены поставляемым оружием и тем, что, как только оружие замолчит, оно может оказаться на других театрах военных действий в любой точке мира».

Лион, Иван Бабурин

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